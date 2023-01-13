Украина может пройти путь к вступлению в Евросоюз за два года — Шмыгаль 13 января, 18:18 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Верховная Рада Украины)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Евросоюз не менее чем через два года.

На заседании Кабмина в пятницу, 13 января, он сказал, что Украина будет готовиться к непосредственным переговорам о вступлении в ЕС параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства.

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«Что это значит? Будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом. Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в разных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении», — сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что дальше Украину ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении в ЕС.

«Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за два года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС», — добавил он.

Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.