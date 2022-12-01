Ответ Альянса на варварство РФ. Что принес Украине саммит НАТО в Бухаресте — пять главных итогов 1 декабря, 11:17 Сюжет Главы МИД государств НАТО на саммите в Румынии (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Двухдневный саммит НАТО в румынском Бухаресте, где собрались министры иностранных дел Альянса, подтвердил право Украины на членство, хотя по-прежнему не обозначил четкого графика шагов к этой цели. Страны НАТО также обязались наращивать поставки оружия Украины и экстренную помощь ее энергосистеме.

Альянс выступил с новыми осуждениями российской агрессии и ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины, заверив Киев в долгосрочной поддержке. Украинскую сторону в Бухаресте представлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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НВ подводит итоги знакового саммита в столице Румынии, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

1. Членство Украины в НАТО

Предварительным условием является победа Украины над РФ. Лишь после этого можно будет вернуться к рассмотрению вопроса о членстве Украины. «Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда не будет на столе и вопроса о членстве, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины», — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Однако двери НАТО остаются открытыми для Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел стран НАТО заявили, что «твердо поддерживают» приверженность политике открытых дверей Североатлантического союза — включая решение 14-летней давности о будущем членстве Украины. «Мы подтверждаем решения, принятые нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», — говорится в заявлении.

2. Новые поставки оружия для ВСУ

Как организация НАТО предоставляет Украине лишь нелетальную помощь, вооружение для ВСУ передает каждая страна Альянса отдельно. Однако на итоговой пресс-конференции Столтенберг подтвердил, что Украина может ожидать новых поставок от стран-союзников. «Министры иностранных дел стран НАТО ясно дали понять, что наша дальнейшая военная поддержка Украины крайне важна — в частности, дополнительные средства ПВО. И я приветствую новые обязательства, взятые на себя союзниками», — подчеркнул генсек Альянса. Он пояснил, что страны НАТО готовы и дальше помогать Украине «передовой военной техникой, боеприпасами, топливом и всем, что необходимо для самообороны».

Дмитрий Кулеба пока не раскрывает будущие поставки: «Я не могу объявить конкретные страны и конкретные типы вооружения. Но речь идет о предоставлении и артиллерии, и бронированных машин (может быть БМП, БМД — это уже нюансы), новых снарядов. Это из самого большого, что было озвучено. И мы не считаем более мелкие вещи — вроде патронов, гранат и всего прочего», — пояснил Кулеба. Ранее он называл приоритетными просьбами Украины в Бухаресте «ПВО, танки и производственные линии [для изготовления вооружений]».

О каких поставках и планах стран НАТО стало известно в дни саммита:

3. Системы ПРО Patriot от США — дадут ли их Украине?

В дни саммита НАТО в Бухаресте эта тема была одной из главных в публичном и кулуарном обсуждении, что подтвердил Дмитрий Кулеба. Высокопоставленный источник Минобороны США заявил CNN, что «все возможности на столе» и США якобы действительно рассматривают возможность отправить системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Однако официальные заявления на саммите были более сдержанными. По словам Столтенберга, о предоставлении Украине ПРО Patriot продолжается дискуссия, одним из контраргументов он назвал проблему обслуживания и снабжения достаточным количеством боеприпасов поставляемых Украине систем.

Кулеба сообщил, что по системам Patriot «решения пока нет». Спикер Пентагона заявил, что на данный момент США не планируют передавать Украине ЗРК Patriot, но обсуждения по этому вопросу продолжатся.

Однако, напомнил глава МИД Украины, официальный Киев заинтересован в получении той системы Patriot, которую Германия готова передать Польше, Кулеба вел переговоры об этом с госсекретарем США и министром иностранных дел Германии. Варшава поддерживает такой вариант, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать немецкий комплекс Patriot Украине. Германия же хочет, чтобы системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попытался переубедить свою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт.

4. Срочная помощь энергосистеме Украины

Эта тема обсуждалась на саммите НАТО наряду с поставками оружия, рассказал Кулеба. «У меня два ключевых слова на этом заседании — это Patriot и трансформаторы. Нет смысла фокусироваться на одном. Надо ремонтировать и защищать [энергосистему]», — заявил глава МИД Украины. В итоговом заявлении саммита члены НАТО обязались «содействовать Украине в процессе восстановления ее энергетической инфраструктуры и защиты ее населения от ракетных ударов». Страны Альянса также заявили о «дополнительных взносах в пакет Комплексной помощи НАТО, в котором Украине оказывается нелетальная помощь, в том числе горючее и генераторы».



В дни саммита New York Times сообщила, что США пытаются создать координационный центр, который бы наладил поставки Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного возобновления энергосети после российских атак. Центр, который уже называют «энергетическим Рамштайном», должен стать аналогом такой же структуры на базе США в Германии, которая координирует международные поставки оружия Украине. Кроме того, США решили срочно отправить Украине оборудование на $53 млн долларов (распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и т. д. )

5. Перспективы войны, поддержка Украины и осуждение России: позиция НАТО

По итогам саммита представители стран Альянса озвучили ряд новых заявлений в адрес России и в поддержку Украины:

если Россия победит в войне, устойчивого продолжительного мира не будет — Столтенберг;

Путин проигрывает, поэтому пытается использовать зиму как оружие — Столтенберг;

Россия несет полную ответственность за эту войну, вторжение угрожает « миру, безопасности и процветанию в евроатлантическом регионе» — итоговое заявление саммита;

миру, безопасности и процветанию в евроатлантическом регионе» — итоговое заявление саммита; главы МИД НАТО осуждают « жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения и ущемления прав человека, такие как насильственные депортации, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и людьми, оказавшимися в уязвимой ситуации»; все лица, виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, должны быть привлечены к ответственности.

жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения и ущемления прав человека, такие как насильственные депортации, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и людьми, оказавшимися в уязвимой ситуации»; все лица, виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, должны быть привлечены к ответственности. Альянс осуждает « всех тех, включая Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины».

всех тех, включая Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины». страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной на пути к членству, Альянс солидарен « с правительством и народом Украины в их героической защите своей нации и земли»

с правительством и народом Украины в их героической защите своей нации и земли» НАТО обязуется « продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины […] столько времени, сколько потребуется; Альянс « никогда не признает незаконные аннексии России, которые грубо нарушают Устав ООН».

продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины […] столько времени, сколько потребуется; Альянс никогда не признает незаконные аннексии России, которые грубо нарушают Устав ООН». в ответ на российскую агрессию НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей.