«Вы сделали уж очень много». Квасьневский оценил возможность ускоренного вступления Украины в ЕС 27 мая, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и ЕС в Европарламенте (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью НВ прокомментировал стремление Украины максимально ускорить процесс евроинтеграции и получить статус кандидата в члены ЕС в ближайшее время.

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По словам польского политика, Украина уже делает для этого очень многое — от активности президента Владимира Зеленского до налаживания тесного диалога с лидерами ЕС.

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Однако особенность ЕС заключается том, «что это клуб с очень жесткими правилами и строгими процедурами», отметил Квасьневский. Он напомнил, что Польша подписала договор об ассоциации с ЕС в 1991 году, а полноправным членом ЕС стала только в 2004 году, более чем через десять лет.

«При том, что Польша была очень хорошо подготовлена к требованиям ЕС. Потому полноценный процесс вступления Украины в ЕС может занять некоторое время, но политически он чрезвычайно важен. И важно, что страны-члены ЕС в большей своей части сказали четко и ясно, что для Украины есть место в европейском содружестве. Вопрос процедур при этом остается актуальным», — подчеркнул Квасьневский.

Он также рассказал о недавней встрече с представителем украинского парламентского комитета, ответственным за прохождение таких процедур, где прозвучал отчет «о том, сколько документов и законов парламент Украины уже принял до начала войны и даже во время войны».

«Я могу сказать, что вы подготовились вполне хорошо. Конечно, некоторые вопросы и реформы невозможно провести, когда идут боевые действия, но сам уровень подготовки меня действительно впечатлил и о его результатах я считаю крайне важно донести лидерам ЕС. Вы действительно сделали уже очень много», — добавил Квасьневский.

«Я понимаю, как все ждут конкретных дат вступления Украины в ЕС», — признал он. Впрочем, польский экс-президент убежден, что скорость этого процесса «во многом в руках самой Украины, которая может как ускорить, так и замедлить этот процесс». «Но я точно уверен, что Украина станет членом ЕС, рано или поздно, вопрос только в упорной работе над этим вопросом и, конечно, в понимании того, когда закончится эта тяжелая и драматическая война», — подчеркнул Квасьневский.



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