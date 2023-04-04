Столтенберг назвал условие членства Украины в НАТО 4 апреля, 22:21 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Позиция НАТО относительно членства Украины остается неизменной: страна присоединится к Альянсу, но после «утверждения как суверенное, независимое государство».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, имея в виду победу Украины в войне с РФ, сообщает корреспондентка NV.



«Украина станет членом Альянса ... При этом все мы понимаем, что для этого нужно добиться значительного прогресса ... И именно поэтому члены и партнеры НАТО оказывают беспрецедентный уровень поддержки. И мы будем продолжать это делать, и именно поэтому мы находимся в постоянном, тесном контакте с украинцами, а также проводим обучение, и члены Альянса сегодня объявили о дополнительной поддержке Украины, чтобы обеспечить утверждение Украины как суверенного, независимого государства, что является предпосылкой для любой дискуссии о будущем членстве в НАТО», — сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что члены и партнеры НАТО увеличивают поставки боеприпасов в Украину.

«Мы делаем это уже несколько недель и месяцев, не в последнюю очередь благодаря Контактной группе по Украине во главе с США. Мы постоянно находимся в тесных консультациях с Украиной. И Украина делится с нами своими потребностями, и уже давно очевидно, что эта война превратилась в войну в истощение, то есть в битву за логистику, что означает постоянную потребность в большем количестве боеприпасов, большем количестве материалов и большем количестве средств обеспечения для разных сил и средств. , которые есть в Украине. Поэтому мы уделяем большое внимание необходимости усилить не только поставки боеприпасов в Украину, но и их производство», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что исправная поставка боеприпасов позволит Украине начать контрнаступательные операции.

"Чтобы продолжать отвоевывать территории, земли, чтобы освободить больше оккупированных земель. Тогда, конечно, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов для своих артиллерийских систем, для боевых танков, для систем противовоздушной обороны и для всех других систем вооружений, которые предоставили члены Альянса. Поэтому это был вопрос, который мы сегодня обсуждали. Это постоянный диалог с Украиной», – рассказал генсек НАТО.

В Брюсселе 3-4 апреля проходило заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев участвовал в нем впервые с 2017 года.