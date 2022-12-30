Украинцы спрогнозировали, сможет ли Украина получить членство в ЕС — опрос 30 декабря, 13:01 Почти 80% украинцев поддерживают членство Украины в ЕС (Фото:European Union in Ukraine/Facebook)

37% украинцев верят, что Украина сможет получить полноценное членство в Евросоюзе, когда выполнит все требования ЕС.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Еще 23% опрошенных выразили мнение, что, учитывая обстоятельства, страны-члены ЕС пойдут на уступки и предложат Украине членство даже в том случае, если Киев не выполнит все необходимые условия.

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Вместе с тем, 28% респондентов более пессимистичны в своих прогнозах. Они считают, что Украина все равно не станет полноценным членом ЕС. Среди варинатов эта категория украинцев рассматривает альтернативный статус (16%) либо статус кандидата на протяжении всех последующих лет (12%).

Наибольший скепсис относительно полноценного членства в ЕС сохраняется среди граждан, живущих на грани бедности (36%).

В целом вступление в Евросоюз поддерживают 79% украинцев и этот показатель вырос на 24% по сравнению с декабрем 2021 года. Доля противников такого развития событий упала на 27%.

60% опрошенных считают, что украинские власти должны выполнять все требования европейских институций, если это сможет ускорить вступление Украины в ЕС. Не согласны с этим утверждением 19%, еще 21% опрошенных затруднились определиться со своей позицией по этому вопросу.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря. Было опрошено 2018 человек методом личного интервью, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос также не проводился на тех территориях, где ведутся активные боевые действий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.