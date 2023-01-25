В Белом доме рассказали, сколько времени нужно на поставку Abrams в Украину 25 января, 22:37 Танки Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

На то, чтобы американские танки Abrams были готовы к отправке в Украину, нужно «много месяцев». Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC в среду, 25 января.

Он сообщил, что обучение украинских военнослужащих начнется уже скоро и займет определенное время: они должны их освоить, научиться их обслуживать и ремонтировать, а также выстроить логистику.

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По его словам, из-за уникальных эксплуатационных требований и особенностей обслуживания Abrams США хотят убедиться, что подготовили украинцев.



«Так что поезд тронется очень скоро, а за ним последуют танки… Но на самом деле идея состоит в том, чтобы показать, что у нас есть долгосрочная приверженность тем видам боевых действий, которые, по нашему мнению, будут вести украинцы», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил. что весной российские оккупанты попытаются совершить наступление, и США хотят помочь Украине подготовиться как к этому наступлению, так и к украинскому наступлению.

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Президент США Джо Байден 25 января заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.



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По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.

