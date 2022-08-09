«Процесс непростой». В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит самолеты Су-25 от Северной Македонии

9 августа, 18:16
Самолеты Су-25 были куплены у Украины в 2001 году (Фото:МКД)

Самолеты Су-25 были куплены у Украины в 2001 году (Фото:МКД)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что процесс передачи Украине самолетов Су-25 от Северной Македонии продолжается и займет время.

«Такие вещи очень небезопасно обнародовать, потому что на это очень чувствительно реагирует диктатор и страна-террорист. Процесс передачи таких вещей, как ракеты и самолеты непростой», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат подчеркнул, что самолеты нужно перевезти и поставить на вооружение и это займет «немалое время».

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«Будем надеяться, что скоро будут у нас в строю», — добавил он, намекнув, что самолеты не в том состоянии, чтобы сразу оказаться на фронте.

Ранее македонское издание MKD сообщило, что Северная Македония решила передать Украине четыре Су-15, которые получила от Киева во время конфликта в 2001 году.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Македония передает Украине танки и самолеты.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Су-25 Самолеты Воздушные силы Северная Македония

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