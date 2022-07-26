Когда Украина получит американские самолеты — военный эксперт 26 июля, 18:38 Пилот F-16 готовится к взлету в Афганистане, 2015 год (Фото:Joseph Swafford/defense.gov)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, когда Украина получит американские самолеты.



Черник заявил, что, по его мнению, американские самолеты появятся в Украине в середине осени.

«В практике военно-технического сотрудничества есть неписаное правило, подчеркиваю, неписаное правило. Если говорят, что дадут, значит, уже дали. А теперь давайте каждый слушатель сам интерпретирует мои слова как таковые. Моя версия, здесь опять-таки немного философии, что середина осени, у нас есть абсолютно все основания полагать, что появится серьезная авиация», — отметил он.

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Министр обороны Алексей Резников недавно заявил, что Украина может подготовить свои аэродромы для современных военных самолетов.

21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун намекнул, что США или один из их союзников могут вскоре отправить истребители в Украину.

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