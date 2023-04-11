Запад до лета может определиться с передачей истребителей Украине — министр обороны Дании 11 апреля, 13:49 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что к лету Запад может решить, передавать ли Украине современные истребители.

Об этом он сказал СМИ во время визита в Украину 10 апреля, пишет датская газета Berlingske.

По словам политика, обсуждение занимает определенное время, поскольку страны должны действовать коллективно, но решение все еще возможно «в краткосрочной перспективе».

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«Дания не планирует действовать в одиночку. Мы должны сделать это вместе с несколькими странами. Нам также нужно вести диалог с американцами касательно этого», — сказал Поульсен.

У Копенгагена есть 43 истребителя F-16. Их постепенно выводят из строя, поскольку Дания приобрела 27 самолетов F-35. Однако 30 истребителей все еще находились на вооружении страны по состоянию на ноябрь 2022 года.

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Накануне и.о. министра обороны Дании анонсировал передачу Киеву 100 танков Leopard 1 и САУ Caesar.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Польша предоставила восемь и готова передать еще шесть.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

