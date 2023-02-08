«Администрации Байдена стыдно». Я уверен, что когда-нибудь мы отправим Украине F-16 — Хербст 8 февраля, 15:15 Польский F-16 на авиашоу в Латвии, 2019 год (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью Radio NV выразил уверенность, что США когда-нибудь отправят Украине истребители F-16.

«Из-за смелости нескольких наших союзников в НАТО, особенно Великобритании, Нидерландов, Польши, администрации Байдена стыдно. И это тоже влияет на нее. Мы только отправляем, например, противокорабельные ракеты после того, как Англия отправила, это было весной прошлого года. Поэтому я уверен, что когда-то мы отправим F-16, но когда именно не знаю», — сказал Хербст Radio NV, комментируя заявление Нидерландов о том, что они готовы рассмотреть обращение со стороны Украины относительно передачи истребителей F-16.

Видео дня

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Инфографика: NV

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.

