Украина должна одержать решающую победу до того, как исчерпаются российские силы — представитель НАТО 4 апреля, 22:13 Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В НАТО считают, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться в полномасштабной войне, и Украина должна победить «до того, как закончатся российские силы».

Об этом сказал высокий представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, во время встречи с журналистами в штаб-квартире НАТО во вторник, 4 апреля, передает корреспондентка NV.



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«Россиян можно победить. И их побеждают. Но наступит ли конец, когда закончатся российские силы? Украина не должна ждать этого до победы. Украина должна одержать решающую победу до того, как закончатся российские силы. Но это значит, что Путин сам должен понять, что война окончилась. И пока, я думаю, что он вряд ли решится на это и остановится», — заявил он.

Представитель НАТО отметил, что нужно наблюдать за тем, что будет происходить дальше.

«Похоже, что у Москвы все еще достаточно высокое желание продолжать войну. И именно поэтому союзники и другие страны-единомышленники неоднократно публично отмечали, что мы должны сохранять солидарность и готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и любыми средствами, которые для этого будут нужны», — добавил он.

В Брюсселе 3−4 апреля проходит заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев принимает в нем участие впервые с 2017 года.