«Быстрее, чем многие думают». Посол в Германии Мельник заявил, что Украина может вступить в НАТО сразу после войны 20 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Мельник назвал логичным то, что Украина должна присоединиться к НАТО (Фото:hromadske.ua)

Украина может вступить в НАТО сразу после окончания войны, заявил посол в Германии Андрей Мельник.

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«НАТО было и остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться и что Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я верю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, а, возможно, сразу после нее», — сказал он в интервью изданию RND.

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Мельник отметил, что намерение Швеции и Финляндии получить членство в НАТО является также хорошим сигналом для Украины.

«Мы надеемся, что это также увеличит наши шансы быстро стать членом НАТО. В этой войне мы показали, что можем внести свой вклад в защиту стран НАТО. Если бы вы спросили наших польских и прибалтийских друзей, я думаю, они сразу же проголосовали бы за нас обеими руками. Потому что в случае чрезвычайной ситуации Украина тоже будет готова помочь им своей сильной армией», — добавил дипломат.

Посол также дал отрицательный ответ на вопрос, может ли расширение НАТО обострить конфликт.

«Нет, я так не думаю. Мы видим, что Путин режет зубы на востоке Украины и не добивается никакого реального прогресса», — резюмировал он.

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15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, говоря, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Украина намерена получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Вопрос возможного нейтралитета Украины будет решаться на всеукраинском референдуме.

3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией.

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