Кулеба рассказал, когда Украина может разорвать дипотношения с Ираном 3 февраля, 12:11 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение о расторжении дипломатических отношений с Ираном может быть принято «в любой момент».

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, опубликованном 3 февраля.

Предложение о расторжении дипотношений с Тегераном, поставляющим России дроны для войны против Украины, Кулеба внес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому в середине октября 2022 года. По его словам, Иран «пересек границу» и этот вопрос «абсолютно открыт».

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«Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана», — сказал глава МИД.

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Министр не знает, кто причастен к ударам по военному заводу в Исфахане, которые произошли в ночь на 29 января. Он подчеркнул: Украина Ирану «ничего злого исторически не сделала», а последствия сотрудничества с Россией «в разы превысят какую-либо выгоду».

В Офисе генерального прокурора заявляли, что нет сомнений в том, что Иран передает России беспилотники для атак на Украину. Также Москва пытается получить от Тегерана ракеты, которые не могут сбивать имеющиеся у Украины ПВО — случаев их использования Киев пока не фиксировал.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, которую считают крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании Aerospace Industries Organization ( AIO), занимающийся разработкой баллистических ракет. 30 января ЕС ввел санкции против иранской компании-производителя беспилотников — государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation ( HESA).