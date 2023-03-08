Танки из Германии и Португалии будут поставлены в Украину к концу марта — министр
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Танки из Германии и Португалии будут поставлены в Украину к концу марта, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Об этом сообщает Spiegel.
«Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце», — сказал он.
Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами и смогут отправиться в зону боевых действий.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.
Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.