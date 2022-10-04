К концу октября. Военный аналитик о том, когда станет ясно, удалось превратить войну против Украины в «отечественную» 4 октября, 14:48 Мобилизированный российский резервист прощается с семьей в городе Гатчина в Ленинградской области России (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, когда станет ясно, удалось ли российскому диктатору Владимиру Путину превратить войну против Украины в «отечественную».

В интервью Радио НВ Левин отметил, что пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было об этом судить.

Он констатировал, что на данный момент есть информация о мобилизации в России 100 тысяч человек, из которых будут воевать около 30%, а остальные будут отвечать за обеспечение в тылу.

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«Также, естественно, их подготовка, оснащение желает лучшего. Насколько это у них сможет охватить все государство, все субъекты, мы не можем знать. Мы видим, что огромное количество людей — сотни тысяч — покинуло и покидает Россию. Мы видим события в Дагестане, в других субъектах», — добавил военный эксперт.

Левин объяснил, что информации для того, чтобы делать вывод, «что они все в одном имперском экстазе двинутся всей ордой на Украину или наоборот — еще месяц-два и все это затрещит по швам и будет разваливаться», пока слишком мало.

«Думаю, что мы действительно начнем видеть, что из себя представляет задумка Путина с аннексией территорий, с мобилизацией, с попыткой все перевести в войну „отечественную“, к концу октября. К концу октября мы увидим подготовку и состояние мобилизованных, насколько это все серьезно, как их используют и где», — сказал он.

Также военный эксперт отметил, что известно, что часть мобилизированных в России уже на фронте, в частности, они прибывают в Сватово, а «некоторые части хотят закинуть в Беларусь».

4 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

В конце сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что белорусские аэродромы и железную дорогу готовят к приему войск.

Также в конце сентября один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

На своей странице в Twitter он сообщил, что Лукашенко якобы планирует развернуть в Беларуси 120 тысяч солдат РФ в течение ноября-февраля текущего года. При этом сама Беларусь якобы обязуется мобилизовать около 100 тысяч своих солдат.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн, комментируя заявления Латушко, сообщила, что на сегодняшний день нет «убедительных фактов», которые бы могли подтвердить эту информацию.

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.



28 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на территории Украины уже появились первые мобилизованные граждане РФ.