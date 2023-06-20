США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине 20 июня, 17:55 Энтони Блинкен (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Соединенные Штаты Америки в среду, 21 июня, объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

В среду и четверг в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины, на которой более 1000 иностранных официальных лиц из более чем 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы обсудят, как помочь стране восстановиться.

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«Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому», — заявил Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Он добавил, что США продолжат выполнять это обязательство, в частности с помощью нового мощного пакета помощи, о котором он сможет объявить завтра, 21 июня.

16 июня в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских ATACMS «все еще актуален». В Конгресс внесли резолюцию с призывом к Байдену передать ВСУ ракеты.

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.