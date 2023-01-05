СМИ узнали, когда США могут объявить о поставках БМП Bradley в Украину 5 января, 15:34 БМП M2 Bradley (Фото:4.army.mil)

Американские бронированные боевые машины пехоты Bradley могут включить в пакет вооружений, о котором объявят уже на текущей неделе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что Bradley могут быть включены в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе», — говорится в материале издания.

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Отмечается, что у США есть тысячи таких БМП. Отправка части из нх Киеву не повлияет на запасы Пентагона.

О поставках БМП Bradley заговорили всего через несколько недель после того, как администрация Байдена объявила, что поставит Киеву ЗРК Patriot для защиты от волн российских ракетных атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта.

Американские официальные лица также заявили, что украинским военным необходима возможность проводить маневры с применением комбинированного оружия, при этом бронетехника позволит им вступать в бой с противником и продвигаться вперед под огнем.

Инфографика: НВ

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США рассматривают возможность передаче Украине боевых машин Bradley. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.