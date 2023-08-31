Названа дата следующего заседания в формате Рамштайн

31 августа, 13:58
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19 сентября пройдет уже 15-я встреча в формате Рамштайн (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

19 сентября пройдет уже 15-я встреча в формате Рамштайн (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн пройдет 19 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе, пишет Радио Свобода.

Встреча состоится в офлайн-формате в Германии.

«Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин — ред.) снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», — резюмировали там.

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Другие детали пока не сообщаются.

Прошлая встреча в формате Рамштайн прошла 18 июля. Среди приоритетов были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимо для освобождения территории Украины. Фокус был направлен на ПВО, боеприпасы и броню.

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Во всех переговорах принимал участие миитр обороны Украины Алексей Резников. Будет ли он присутствовать на следующей встрече на фоне слухов о его отставке, пока неизвестно.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Рамштайн

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