Снаряды с обедненным ураном прибудут в Украину вместе с танками Abrams — Пентагон 7 сентября, 23:17 Сабрина Сингх (Фото:Министр обороны по связям с общественностью/www.flickr.com)

Снаряды с обедненным ураном должны быть в Украине одновременно с танками Abrams, уже этой осенью.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время пресс-конференции.

Она подчеркнула, что эти снаряды должны стать наиболее эффективными в борьбе с российскими танками.

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«Мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для борьбы с российскими танками… Я бы дала возможность украинцам объявить, когда они прибудут… Мы ожидаем, что танки прибудут в Украину где-то осенью, но более подробной информации у меня нет», — заявила она.

Она также добавила, что эти снаряды прибудут вместе с танками Abrams.

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Инфографика: NV

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).