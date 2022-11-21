Что может заставить россиян осознать поражение — отвечает Преображенский 21 ноября, 17:47 Уничтоженный российский танк в Чернобаевке, 16 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что может заставить россиян осознать поражение в войне против Украины.

«Я думаю, осознанное поражение — это появление украинской армии на территории коренной России. Тогда это будет осознанно как действительно поражение, возможно, что-то даже большее нужно», — сказал Преображенский в интервью НВ.

Видео дня

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

