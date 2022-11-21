Что может заставить россиян осознать поражение — отвечает Преображенский

21 ноября, 17:47
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Уничтоженный российский танк в Чернобаевке, 16 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Уничтоженный российский танк в Чернобаевке, 16 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что может заставить россиян осознать поражение в войне против Украины.

«Я думаю, осознанное поражение — это появление украинской армии на территории коренной России. Тогда это будет осознанно как действительно поражение, возможно, что-то даже большее нужно», — сказал Преображенский в интервью НВ.

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В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

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Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины поражение России

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