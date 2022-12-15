Когда россияне могут объявить об отступлении с Запорожского направления — аналитик CIT 15 декабря, 20:02 Российские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team в интервью Радио НВ рассказал, когда россияне могут объявить об отступлении с Запорожского направления.

Михайлов в эфире Радио НВ назвал действия ВСУ на Запорожском направлении похожими на аналогичные действия под Херсоном, отметив, что украинские военные осуществляют «подготовку поля боя», которая должна облегчить действия сухопутных сил.

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Отвечая на вопрос о том, когда россияне могут объявить об отступлении с Запорожского направления, Михайлов напомнил, что подготовка поля боя в Херсонской области началась еще летом — «в июле, когда начались эти многочисленные удары по путям снабжения».

"Суровикин объявил о том, что нужно принимать какие-то сложные решения - это был сентябрь или октябрь, так что прошло несколько месяцев пока россияне поняли, что удерживать будет невозможно", - напомнил аналитик CIT.

Он добавил, что если украинским военным удастся наступление на Запорожском направлении, это разделит российский фронт на два, еще больше усложнит ситуацию с поставками на остатках оккупированной части Херсонской области и создаст непосредственную угрозу Крыму, который, по мнению Михайлова, россияне будут пытаться удерживать до последнего.

«Итак, мы вряд ли услышим какие-то заявления об уходе, если не будет создана угроза какого-либо большого окружения. Например, можно говорить о городе Энергодар. Я считаю, что в случае освобождения Мелитополя, освобождения дальше Токмака: над Энергодаром появится угроза окружения, и это может заставить россиян отойти», — подытожил аналитик CIT.

15 декабря издание The Economist опубликовало интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявившим, что Вооруженные силы Украины готовятся к большой военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».