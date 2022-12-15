Россияне не против. Военный эксперт назвал единственную потенциально успешную стратегию для России в войне с Украиной 15 декабря, 19:35 Неразорвавшиеся фрагменты российских ракет Ураган, собранные вокруг Харькова (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ назвал единственную потенциально успешную стратегию России в войне против Украины.

Как сказал Левин Радио НВ, для России единственный выход – «это возможность затянуть войну надолго, максимально долго».

«Когда у вас война длится очень долго, какой фактор вам мешает? Ваше популяция. То есть ваше население недовольно тем, что гибнут люди, что падает уровень жизни, на международной арене репутация государства ухудшается. Мы видим, что в России безразлично населению на это все. Есть какие-то уже уехавшие оппозиционеры. Но миллионы спокойно восприняли — и бедность, и мобилизацию, и то, что зимой продолжится это», — отметил военный эксперт.

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Он констатировал, что большинство российского населения воспринимают падение уровня жизни и гибель в результате участия в захватнической войне в Украине «покорно».

«Власть смотрит: „Так люди не против, бедность они готовы принять, мобилизацию они готовы принять. То, что мы государство-изгой, нас рассматривают как фашистский режим, совершаемый геноцидом — людям тоже безразлично. У них всех обиды, которые никто не признает великими. И плохо НАТО строит происки, и весь мир строит происки против них. Тогда почему бы не воевать годами, может даже десятилетиями», — описал вероятную позицию российской власти Левин.

По его словам, Россия может очень бедно и примитивно воевать десятилетиями, но в конце концов передавить так Украину.

« У Украины и населения меньше, и полностью зависит от Запада, дотационная экономика, поставка всех этих умных снарядов, которые очень дорогие. Никогда Украина своими силами их не купит, не сделает — это нужно четко понимать», — считает военный эксперт.

Еще в июле Левин заявлял, что власти Украины должны откровенно сказать народу, что война затянется надолго . По его мнению, она продлится несколько лет.



Ранее австрийский военный аналитик Том Купер заявил Радио НВ, что, по его мнению, война России против Украины не закончится в 2023 году и будет продолжаться гораздо дольше.

2 декабря о том, что война будет продолжаться годами, заявил в эфире Радио НВ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что Гаврилов базирует свое утверждение на данных украинской разведки .