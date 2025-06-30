Россия может начать новую фазу агрессии, направленную на страны НАТО уже к 2030 году. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время закрытого круглого стола в рамках открытия Snake Island Institute — нового аналитического центра в Украине, направленного на вопросы безопасности.

По его словам, Украина является важным партнером США за пределами НАТО, особенно в сфере обороны и безопасности.

Он также сообщил, что Snake Island Institute будет работать над созданием новой архитектуры безопасности, которая будет способствовать укреплению взаимодействия между Украиной, Соединенными Штатами и международным сообществом, заявили организаторы.

«Мы понимаем важность формирования стратегических партнерств как для Украины, так и для наших западных союзников. Украина уже сегодня формирует будущее системы коллективной безопасности, и Snake Island Institute — один из ключевых инструментов этого процесса», — пояснил Владислав Соболевский, лидер ОО Snake Island Institute.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно говорил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам западной разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет Искандер в 2025 году.

Он также добавил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.