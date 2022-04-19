В Белом доме оценили возможность возвращения посольства США в Киев 19 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США хотят вернуть свое посольство в Киев, однако неизвестно, когда именно это произойдет.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Конечно, это наша цель — открыть его. Но мы оцениваем ситуацию с безопасностью. Это произойдет, когда Госдеп будет готов это сделать», — отметила она.

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По словам Псаки, этот процесс будет координировать Госдепартамент и именно оттуда должно поступить предложение возвращать дипломатов в Киев.

«Нужно будет обдумать, кто поедет первым и сколько людей… Но, безусловно, это наша цель. Дипломатическое присутствие на месте — это очень важно», — добавила представительница Белого дома.

По состоянию на 18 апреля, 16 дипломатических представительств возобновили свою работу в Киеве.

В частности, в столицу вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Большинство посольств и консульств прекратили свою работу незадолго до или после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года.

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