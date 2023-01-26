Польша отправит танки Leopard Украине в течение нескольких недель — Минобороны

26 января, 13:40
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша отправит танки Leopard Украине в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Radio Plus.

По его словам, Польша готова передать Украине одну роту Leopard — 14 танков.

Чиновник напомнил о заявлении главы Минобороны Польши Мариуша Блащака о том, что после того, как другие страны примут решение о передаче танков, Польша безотлагательно приступит к обучению украинцев на этой технике.

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Отвечая на вопрос, позволит ли такая поддержка Украине перейти в контрнаступление или эффективную оборону, политик сказал, что все действия предприняты, чтобы Украина победила.

NV
Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Война России против Украины танки Leopard

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