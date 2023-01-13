«Дефрагментация» и лишение ядерного оружия. Данилов ответил, какой должна быть победа над РФ 13 января, 18:36 Женщина проходит мимо плаката с изображением горящего Кремля в центре Киева. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV рассказал, какой должна быть победа над Россией.



«Для меня победа над Россией, это ее дефрагментация, нужно также забрать все ядерное оружие, которое ей предоставили несправедливо, чтобы у них не было никакого желания нападать на другие страны. Это полная сатисфакция по отношению ко всем нашим гражданам и территориям — как моральная, так и физическая, материальная и прочая», — заявил Данилов NV.

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Он добавил, что то, что он назвал, должно быть сделано таким образом, чтобы Россия «навсегда была лишена возможности вмешиваться в жизнь и деятельность других стран, чтобы у нее такой способности не было».

«Сейчас сложно сказать, когда закончится эта война и закончится ли она выходом на наши границы. Поэтому, какие решения будут приниматься нашим верховным главнокомандующим, где и как мы будем останавливаться, это на сегодняшний день зависит от многих факторов», — отметил также секретарь СНБО.

10 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на World Policy Forum в Абу-Даби, ОАЭ, назвал обязательным условием победы полное восстановление территориальной целостности Украины в границах, которые были до февраля 2014 года.