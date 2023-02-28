Назначение посла Украины в Грузии находится на финальной стадии — Кулеба 28 февраля, 09:18 Вопрос приезда посла Украины в Грузию остается в политической плоскости (Фото:mostafa meraji/Unsplash)

Назначение посла Украины в Грузии на данный момент находится на финальной стадии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире национального телемарафона он сообщил, что приезд украинского дипломата в Грузию — это вопрос политического момента, «потому что присутствие или отсутствие посла — это всегда политический сигнал».

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Кулеба также подчеркнул, что Киев не сделал абсолютно ничего, чтобы испортить отношения с Грузией, а наоборот — инвестировал в развитие отношений.

«Могу сказать так: если отношения между украинским народом и государством c грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то относительно правительства Грузии мы этого сказать не можем. Начиная с дела Саакашвили, которого просто убивают, нужно называть вещи своими именами, и завершая в целом отношением грузинского правительства к РФ. Есть вопросы, есть проблемы, но у нас достаточно каналов коммуникации с ними для поддержки связи и пытаться решать проблемы», — резюмировал украинский министр.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев, а жители страны массово выходят на митинги в поддержку Украины.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.



1 марта 2022 года Украина отозвала посла в Грузии Игоря Долгова для консультаций. Это было связано с отказом Тбилиси присоединиться к санкциям против РФ, а также с блокированием выезда грузинских добровольцев на войну в Украину для помощи в борьбе с войсками РФ.

На данный момент дипломатические отношения сохраняются на уровне временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.



