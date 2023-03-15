Премьер Латвии выступил за членство Украины в НАТО и начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году 15 марта, 16:59 Кришьянис Кариньш (Фото:David W Cerny/Reuters)

Страны-члены Европейского союза должны официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году, даже если военные действия будут продолжаться.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Financial Times.

По его словам, переговоры о вступлении в ЕС необходимо начать по трем причинам, первая из которых — это поможет «укрепить моральный дух и решимость украинской армии и народа не поддаваться российской агрессии».

Видео дня

«Во-вторых, открытие переговоров укрепит цель и темпы необходимых реформ, которые Украина, как и любая другая страна-кандидат, должна пройти, чтобы получить право на вступление в ЕС. И, в-третьих, результат успешной заявки Украины на вступление в ЕС придаст необходимую силу и экономический потенциал нашему единому рынку. В общем, сплошная победа», — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что Украина после завершения войны должна стать членом НАТО со всеми вытекающими гарантиями безопасности.

Читайте также: Константин Елисеев Новая точка отсчета евроинтеграции Украины

«Продолжаются военные действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать вопрос о включении Украины, поскольку это немедленно втянет весь НАТО в войну, которую Россия ведет в Украине. Но в конечном итоге, при нашей совместной и непоколебимой поддержке, Украина добьется своих целей», — заявил он.

Он подчеркнул, что гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы.

«Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что какими бы ни были ее намерения, она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей», — добавил он.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

В конце февраля Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.