СМИ сообщили дату совместного визита Шольца, Макрона и Драги в Киев
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги могут посетить Киев одновременно (Фото:Christophe Gateau, Johanna Geron, Lisi Niesner/Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня, пишет итальянская газета La Stampa.
Детали поездки пока не сообщаются.
Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точная дата не называлась.
Поездка запланирована перед саммитом Большой семерки, который должен состояться 26−28 июня.
Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Ранее Шольц заявил, что он поедет в Киев только тогда, когда «речь будет идти о конкретных вещах».
В то же время СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.
Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.
По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы "сохранить лицо Путину".
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Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.
В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:
- прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;
- переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;
- двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.
По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.
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