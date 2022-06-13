СМИ сообщили дату совместного визита Шольца, Макрона и Драги в Киев 13 июня, 10:06 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги могут посетить Киев одновременно (Фото:Christophe Gateau, Johanna Geron, Lisi Niesner/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня, пишет итальянская газета La Stampa.

Детали поездки пока не сообщаются.

Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точная дата не называлась.

Поездка запланирована перед саммитом Большой семерки, который должен состояться 26−28 июня.

Видео дня

Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Шольц заявил, что он поедет в Киев только тогда, когда «речь будет идти о конкретных вещах».

В то же время СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы "сохранить лицо Путину".

Джонсон заставляет Шольца и Макрона занимать проукраинскую позицию – Александр Хара, дипломат https://www.youtube.com/embed/hdNTKqNU3KY

Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;



переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.