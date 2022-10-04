За два дня до полного поражения Путина Лукашенко может перейти на сторону Украины — Пионтковский

4 октября, 19:45
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Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи, 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи, 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ предположил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может перейти на сторону Украины за несколько дней до поражения российского диктатора Владимира Путина.

Пионтковский отметил в эфире Радио НВ, что Лукашенко не будет объявлять мобилизацию в Беларуси, а «будет петлять», как и все последние 25 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=9H7bHlzCTx4

По словам политолога, белорусский диктатор очень боится, что Путин в любой момент может его убить «и поэтому он играет в отчаянную игру».

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«Ему пришлось согласиться на ввод российских войск, но белорусов он никогда не пошлёт [воевать в Украину] и мобилизацию не проведёт, потому что он прекрасно знает настроения, прежде всего белорусских военных. Ещё в самом начале войны он получил социологию, которая говорит: 80% военнослужащих Беларуси категорически против участия в этой войне», — объяснил Пионтковский.

При этом, по его словам, Лукашенко не смог воспрепятствовать приходу российских войск в Беларусь.

«И я думаю, это вызовет большое социальное недовольство в Беларуси, так как это те же самые войска, наверное, совершавшее „подвиги“ в Буче и Ирпене. И белорусы, конечно, не хотят видеть этих бандитов на своей территории», — отметил политолог.

Пионтковский спрогнозировал, что Лукашенко «пропетляет до последнего момента и за два дня до полного поражения Путина он может даже перейти на сторону Украины» — так же как во время Второй мировой войны несколько латиноамериканских государств объявили войну Германии 29 апреля, за день до самоубийства Гитлера.

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«За день до самоубийства Путина, Лукашенко [возможно] объявит ему войну. Раньше он не успеет, но и не позже. Он не хочет быть на скамье подсудимых процесса над главными военными преступниками. Он даже хочет получить орден победы», — подытожил политолог.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

В этот же день он заявил, что нужно «призвать людей» в военкоматы, утверждая при этом, что это «никакого отношения к мобилизации не имеет».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Украина-Беларусь Андрей Пионтковский Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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