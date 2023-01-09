Италия примет решение о поставках военной помощи Украине не раньше февраля — La Repubblica

9 января, 08:16
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Парламент Италии (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Парламент Италии (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Италия примет решение о поставках военной помощи Украине не ранее февраля, сообщает La Repubblica.

«Момент истины, как сейчас просачивается из исполнительных источников, назначен на конец января, когда правительство решит, какие и сколько машин отправить украинцам», — пишет издание.

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Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

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Издание пишет, что премьер-министр Джорджия Мелони и министр обороны Гвидо Крозетто решили соблюдать свои обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским, но нехватка оружия сильно давит: две ракетные батареи уже отправлены в Кувейт и Словакию.

Новый пакет итальянской военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, находится на стадии доработки.

https://www.youtube.com/watch?v=Dr1jjBYNSTY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Италия Военная помощь Война России против Украины

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