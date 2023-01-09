Италия примет решение о поставках военной помощи Украине не раньше февраля — La Repubblica
Парламент Италии (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Италия примет решение о поставках военной помощи Украине не ранее февраля, сообщает La Repubblica.
«Момент истины, как сейчас просачивается из исполнительных источников, назначен на конец января, когда правительство решит, какие и сколько машин отправить украинцам», — пишет издание.
Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов SAMP-T и управляемых ракет Aspide.
Издание пишет, что премьер-министр Джорджия Мелони и министр обороны Гвидо Крозетто решили соблюдать свои обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским, но нехватка оружия сильно давит: две ракетные батареи уже отправлены в Кувейт и Словакию.
Новый пакет итальянской военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, находится на стадии доработки.