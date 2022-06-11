«Единственное, за что я поблагодарил Шольца». Посол Мельник назвал сроки прибытия в Украину немецкой системы ПВО 11 июня, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Запуск ракеты IRIS-T с наземного комплекса (Фото:Diehl Defence)

Новейшая немецкая система ПВО IRIS-T способна защитить территорию размером примерно с Киев, она уже на этапе изготовления, и есть подтверждение от канцлера Олафа Шольца о ее поставках в Украину в 2022 году. Об этом в интервью НВ заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.



По его данным, первые деньги из 1 млрд евро, заложенного в бюджет Минобороны Германии на помощь Украине, будут потрачены именно на ракетную систему IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц 1 июня подтвердил, что есть согласие на это.

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«Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт», — рассказал дипломат.

Длительные сроки поставок оправданы, потому что эти системы для Украины еще производятся, пояснил Мельник.

«То есть это будет закупка у немецкого производителя необходимого нам оружия, параметры которого мы определили. Производство завершится в конце лета. Затем — обучение. Поставка — в октябре», — прокомментировал он.

По своим характеристикам, эта система ПВО способна защищать территорию размером примерно с Киев, а всего в течение трех-четырех лет Украина сможет поставить ее вокруг городов и наиболее важных объектов.

«Прорыв в том, что это первое вооружение не старого образца, а новейшее», — добавил дипломат.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Существуют две версии ракет IRIS-T класса «земля-воздух» для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса и IRIS-T SLM среднего радиуса действия.

Испытания IRIS-T SLM были завершены в январе 2022 года. В апреле 2022 года эти ракеты были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота — 20 км.

По данным СМИ, именно такие ракеты Германия намерена поставить в Украину.

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