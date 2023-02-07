Байден планирует посетить Польшу в конце февраля — NBC

7 февраля, 09:03
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Байден может посетить Польшу в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, но точные даты пока не называются (Фото:Leah Millis/Reuters)

Байден может посетить Польшу в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, но точные даты пока не называются (Фото:Leah Millis/Reuters)

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в конце февраля, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным трех собеседников издания, знакомых с планами Байдена, визит американского лидера пройдет на фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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При этом, точная дата его поездки в Польшу не называется.

В Белом доме пока отказались от комментариев.

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Также пока неизвестно, посетит ли Байден другие страны, кроме Польши. Детали его визита в страну не уточняются.

В конце января СМИ сообщали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.

Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщало, что Байден может встретиться с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Джо Байден Война России против Украины

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