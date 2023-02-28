Зеленский заявил, что в этом году пришло время для переговоров о членстве Украины в ЕС 28 февраля, 11:57 Зеленский с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время их совместного визита в Киев (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году пришло время начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом он написал в своем Twitter в годовщину подписания заявки на вступление в ЕС.

«Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве», — отметил украинский президент.

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Зеленский добавил, что именно Украина объединила ЕС как никогда раньше.

«Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!» — резюмировал он.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

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Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.