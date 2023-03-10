«Мы не будем ждать годами». Когда дела о военных преступлениях РФ в Буче и Мариуполе будут в международных судах — глава Евроюста 10 марта, 16:45 Евроюст и совместная следственная группа намерены в этом году довести до суда дела, касающиеся преступлений в Мариуполе и Буче, а также других эпизодов, где были массовые захоронения и грубые нарушения прав человека (Фото:Евроюст)

В настоящее время Евроюст и совместная следственная группа сосредоточены на сборе доказательств военных преступлений России, сообщил в интервью NV руководитель европейского агентства Ладислав Хамран. На передачу дел в суды уйдут месяцы, отнюдь не годы, уверяет он.



На первом этапе подготовки к будущим процессам важно, чтобы потерпевшие и свидетели были опрошены должным образом в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами. А также чтобы были проанализированы и сохранены цифровые доказательства, такие как видео, фотографии и т. д., пояснил Хамран.

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Второй этап — анализ информации и определение стратегии обвинения.

«Сейчас мы говорим о тысячах доказательств. Из этих тысяч доказательств мы хотим отобрать самые сильные дела, которые могут быть успешными в суде. Так что, безусловно, мы не будем ждать годами. Наша стратегия состоит в том, чтобы начать создавать сильные дела и передавать их в национальные суды. Я ожидаю, что это будет сделано скорее через месяцы, чем через годы», — рассказал глава Евроюста.

По его мнению, следователи сосредоточатся на наиболее серьезных и грубых нарушениях международного гуманитарного права, совершенных в ходе вторжения России.

"Мы должны действительно рассмотреть дела, которые будут касаться Мариуполя, Бучи и другие случаи, где были массовые захоронения и грубые нарушения прав человека и человеческого достоинства", — сказал Хамран.

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Евроюст — европейское агентство, сотрудничающее с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС. Оно является одним из органов, которые способствуют расследованию российских военных преступлений на международном уровне. В частности, агентство основало Базу данных доказательств об основных международных преступлениях. А также недавно вместе с Офисом генпрокурора Украины анонсировало начало работы в Гааге Центра по поддержанию усилий по сбору доказательств преступления агрессии РФ в Украине.