Осенью Болгария может начать поставки бронетехники в Украину: министр обороны раскрыл детали 22 августа, 09:32 Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев встретился с Резниковым (Фото:Минобороны)

Болгария может поставить Украине около 100 единиц бронетехники советского образца уже осенью.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Тагарев пояснил, что техника находится на складах Министерства внутренних дел Болгарии. На данный момент нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины. При этом соглашение должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.

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«Как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября — к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача», — пояснил Тагарев.

Резников уточнил, что во время встречи со своим коллегой обсуждалась также возможность усиления ПВО и ПРО Украины и поставки дополнительных систем вооружения и боеприпасов.

В начале года издание Welt опубликовало расследование. котором говорилось о том, что в один из решающих периодов войны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария тайно поддерживала Киев. На официальном уровне София не декларировала предоставление военной помощи украинской армии.

21 июля парламент Болгарии поддержал идею увеличения военно-технической помощи для Украины, в рамках которой передаст 100 бронемашин из резерва МВД своей страны.



