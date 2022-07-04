Кулеба рассказал, при каком условии Беларусь вступит в войну против Украины

4 июля, 12:01
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что риск непосредственного участия Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии.

«Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой заход. На данный момент они это четко осознают», — сказал Кулеба в интервью LB.ua.

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По его словам, сейчас между Украиной и Беларусью существуют «очень-очень ограниченные контакты» в дипломатическом плане.

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3 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины.

Он также заявил, что отдал приказ своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск «не хочет» и что «плохой мир лучше хорошей войны».

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В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время». 1 июля стало известно, что учения вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в очередной раз продлили. Они продлятся по меньшей мере до 9 июля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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