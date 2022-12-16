«Напрягает процесс накопления техники». Интервью с Антоном Мотолько — о военной активности в Беларуси и встрече Путина с Лукашенко 16 декабря, 18:06 Эксклюзив НВ Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:kremlin.ru)

Какие военные силы накоплены на территории Беларуси и о чем могут говорить узурпатор Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин в декабре во время личной встречи, в интервью Радио НВ основатель проекта Беларускі Гаюн Антон Мотолько.

— Как мы можем в целом оценить военную ситуацию в Беларуси?

— Мы все время отслеживаем, что происходит на территории Беларуси. Во вчерашнем брифинге [Генштаба] прозвучала фраза, что «вероятность наступления в ближайшее время — минимальная». То есть, на данный момент там нет той достаточно критической массы, которая позволила бы делать какие-то активные действия.

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При этом мы подтверждаем слова Генштаба, что действительно идет накопление. Оно идет очень медленно и такое даже незаметное по сравнению с тем, что было в декабре-январе, феврале 2022 года, перед началом активной фазы войны.

Но накопление идет и оно не совсем логичное, если мы предполагаем, что те мобилизованные россияне, которых привозили в Беларусь, потом пойдут воевать на восточный фронт. Потому что одно дело — перевести живую массу, людей, другое дело — таскать туда-обратно технику.

Поэтому накопление идет, оно довольно медленное, довольно постепенное, небольшими составами, небольшими группами. Но, например, за 15 дней декабря не менее 100 единиц военной техники было привезено в Беларусь. Опять же, сделаю акценты: 100 единиц техники — это очень мало для какой-то существенной группировки, это пока что не самые большие цифры. Пока нас напрягает сам процесс накопления.

— Речь идет о возможном повторном вторжении в январе-феврале. Оно возможно, то есть лежит у Кремля на столе. Мы видели, что в Беларуси недавно была внезапная проверка войск. Или она продолжается и что это вообще было? Как мы можем все это описать?

— Она выглядит как действительно внезапная проверка войск. Были отправлены из различных регионов военные силы в другие регионы. Часть из них вернулась на постоянное место дислокации, часть из них находится еще на выезде.

Интересное наблюдение: практически ничего не касалось юга Беларуси, кроме 38 брестской бригады, которая ехала, грубо говоря, вдоль трассы Брест-Гомель с южной территории Беларуси. Все остальное касалось запада либо северо-запада Беларуси.

Это тоже интересно, потому что, казалось бы, логично, если делать такие тренировки, то делать их в контексте Украины или войны в Украине. Но почему-то были выбраны другие направления.

Пока все, что можем сказать по этой теме — внимательно отслеживаем. Нельзя сказать, что там были какое-то критическое количество людей либо техники для перемещений. Это действительно похоже на проверку войск, так как она должна была выглядеть.

— Вы говорите, что количество накопленной техники — незначительное для вторжения. Что мы понимаем вообще о технике? Раньше были сообщения, что Россия из Беларуси какую-нибудь технику вывозит, затем технику какую-нибудь завозит. Понимаем ли мы логику этого перемещения?

— Нет, мы до сих пор этого не понимаем. Да, действительно было вывезено более 100 танков Т-72. Белорусские источники, пропагандисты Лукашенко, говорили, что это на модернизацию на российские заводы, чтоб вернуть их обратно в Беларусь. Логики в этом абсолютно никакой нет, потому что такую модернизацию можно делать и в Беларуси. Российские заводы заполнены своими заказами. Финальная точка, куда вывозилось, — это были граничащие с Донецкой и Луганской областями города России. Мы предполагаем, все-таки они везли на восточный фронт, для усиления своей группировки войск там.

В Беларусь тяжелую технику завозили пока в минимальном количестве. Там скорее техника тыла: грузовики, топливозаправщики и тому подобное. Тяжелых танков, артиллерийских систем — минимальное количество.

Не можем пока сказать, в чем логика рокировки. Но она происходила в сентябре-октябре, если не ошибаюсь, в начале ноября заканчивалась. С тех пор пока тишина. То есть был вывоз, была такая волна, а потом опять затишье.

— Что мы понимаем о технике, имеющейся у белорусских войск? Какое количество, какого она качества?

— Есть два направления: первое направление — это та техника, которую постоянно совершенствовали со времен развала Советского Союза. Она ориентирована на базовую защиту территории, потому что, повторюсь, никогда у Беларуси не было даже военной доктрины, которая ориентирована на атаку либо захват других территорий.

Вся военная доктрина Беларуси была построена на защиту, в первую очередь, конечно же, от стран НАТО, от Запада. Эта техника более-менее в рабочем состоянии, с ней относительно все хорошо, она постоянно модернизировалась. Ее количество не самое большое.

Были огромные запасы на территории Беларуси советской техники. Но при этом за эти 20−30 лет огромный процент (статистика закрыта, нельзя назвать конкретные цифры) просто на миллиарды долларов она была продана в другие страны, начиная от Афганистана, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, заканчивая странами Африки.

Еще в 2015—2016 году грузили советские запасы советского вооружения, в том числе в Анголу, Сенегал, страны Африки. И непосредственно к этому имели отношение приближенные к Лукашенко люди.

— Что касается непосредственно живой силы. Я слышал оценки, что около 45 тысяч военнослужащих сейчас находятся в Вооруженных силах Беларуси, из которых непосредственно боевых — 15 тысяч. Но вместе с тем была информация о скрытой мобилизации. Как это все можно подытожить?

— Мы пока видим скорее так называемую сверку данных — то, чего в Беларуси не делалось в нормальном формате все это время. У комиссаров не было точного понимания, какой резерв имеется. Поэтому то, что мы сейчас видим, подавляющее большинство — это сверка для понимания, кто вообще есть на случай какой-то активности.

Я бы делал все-таки акцент, [что это] активность на случай нападения на Беларусь, потому что Лукашенко в большей степени опасается этого сценария. С другой стороны, мы видели, например, доукомплектование составов ССО по нормативам военного времени. Опять же, это была волна в октябре, где-то к середине ноября она исчезла.

Мы пока не видим прямо новых подразделений или хорошо слаженной, как сейчас говорят, белорусской теробороны. Тероборона — это тоже не силы для наступления, это силы для сопротивления, скажем так.

Когда мы говорим про боеспособную армию, цифра в 15 тысяч — да, она тоже звучит. Но если мы говорим в контексте потенциальной атаки белорусской армии на территории Украины (переход границ либо какие-то активные действия, во что лично я на данный момент не верю и не вижу ни одной возможности), я бы скорее говорил о подразделениях Сил специальных операций, где реальное количество будет от двух до пяти тысяч человек в сумме. То есть это прям такой самый максимум, на который можно ориентироваться, на мой взгляд.

Но, опять же, в этой войне мы все больше опасаемся не наземного вторжения, мы опасаемся перехода границы в том формате, как это было в Киевской и Черниговской областях.

Сейчас максимальный риск — это запуски ракет с комплексов типа Искандер либо с воздушного пространства, которые работают как по гражданским, так и по военным объектам, и несут больше разрушений. И могут изменить ситуацию, скажем так, намного более результативно, чем переход человеческой силы.

— Вы говорите, что Лукашенко боится нападения и собирается обороняться. А нападения кого? Он реально в это верит, что НАТО собирается напасть на него?

— В НАТО он верил все это время. Веру ребенка сложно быстро сломать. Сейчас, я думаю, что опасения — не НАТО, а опасение нападения со стороны Украины. Потому что Лукашенко, в отличии от того наратива, который использует его пропаганда, знает свою роль в этой войне.

Он знает, что он сделал для Украины, сколько людей погибло, и какие разрушения произошли за это время только благодаря тому, что он захватил власть целиком и полностью, открыл все границы для российских войск. Поэтому он прекрасно понимает свою реальную роль в этой войне.

Я понимаю, что он пытается, конечно, играть роль миротворца, он пытается говорить про зерновую сделку, про «давайте будем делать переговоры». При этом он прекрасно понимает, что запуски ракет происходили, и это семь-восемь сотен минимум с территории, воздушного пространства Беларуси. И это целиком и полностью его вина. Поэтому он понимает в военных действиях, что такое контрнаступление.

— Какова настроенность самих белорусских военнослужащих к войне?

— Количество информации очень ограничено. Мы можем говорить о каких-то настроениях только по каким-то крупицам — знакомые знакомых либо личных контактов, которые сохранились. И это тоже часто ошибочное мнение, потому что, скорее всего, если с нами кто-то общается, значит, они поддерживают демократическую Беларусь, значит они, конечно же, поддерживают Украину в этой войне. Сложно сказать, я просто не хотел бы какие-то ложные на данный момент выводы транслировать как аксиому.

— Путин собирается ехать в Лукашенко, это должно произойти 19 декабря. О чем может идти речь, чего ждать от этого визита?

— Да, мы знали об этом визите еще вчера, планировали сегодня публиковать, но официальная пресс-служба Лукашенко это сделала раньше. Как минимум по двум причинам.

Путин не был в Беларуси, если не ошибаюсь, со времен августа 2020 года. После того, как произошел захват власти в Беларуси, Путин не приезжал. Все время вытаскивал, вывозил Лукашенко к себе либо отправлял кого-то. Шойгу вот недавно был. До этого — других своих посыльных — Нарышкина, Патрушева, то есть работал через посредников.

Не хотим гадать. Декабрь. Раньше обычно была тема — обсуждение цены на газ и стоимость энергоресурсов. Потому что мы понимаем, что Беларусь использовалась как коррупционная схема для перепродажи дешевых российских энергоресурсов. И вот эту прибыль Лукашенко и его бизнесмены клали себе в карман.

— Тогда бы, наверное, Лукашенко поехал куда-нибудь к Путину в Сочи, а не Путин к Лукашенко.

— Конечно. И тут я все-таки бы обращал внимание на то, что буквально пару недель назад приезжал Министр обороны Российской Федерации и разговаривал с Лукашенко. То есть отправляли посыльного по тем вещам разговаривать, которые нельзя делать онлайн, в электронном, телефонном формате.

Мы никогда не стараемся утверждать какие-то вещи, строить прогнозы — мы не аналитики. Мы фиксируем и пытаемся давать на 100 процентов достоверную информацию, иногда мы можем говорить про какие-то сценарии, но когда для этого есть достаточно данных.

Но в контексте приезда Путина, встреча такого уровня… Конечно, инсайдов практически нигде не бывает. И кто говорит, что у нас инсайд, чаще всего — это люди, которые хотят получить очень много подписчиков, славы.

Мы будем внимательно следить, мы будем внимательно смотреть не только за встречей Путина и Лукашенко, но и будем следить за всеми другими вещами. Может будет понятно по другим каким-то событиям, что происходит.

Конечно, здесь несколько форматов может быть. Начиная с усиления так называемого Союзного государства между Россией и Беларусью, хотя нынешний формат целиком и полностью устраивает Кремль.

Кто-то будет говорить, наверное, что Путин приехал уговаривать Лукашенко вступить в войну. Это сразу ложный посыл, потому что Лукашенко не самостоятелен, и он сделает все, что ему говорит Путин. Он потерял свой суверенитет: белорусы — нет, Лукашенко — давно.

Возможно, будет речь идти про перестройку, переформатирование стран СНГ — формирование, которое тоже довольно таки мертво в том виде, как оно выглядит сейчас.

Вариантов, о чем будет идти речь, достаточно много. Конечно же, темы войны в Украине, военного участия, угрозы с Запада будут подниматься однозначно. Вопрос: к чему они будут приходить, что они хотят показать такой встречей.