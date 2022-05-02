«Вопрос времени». Визит Байдена в Украину рассматривается — конгрессмен 2 мая, 06:07 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что визит президента США Джо Байдена в Украину состоится, «как только это станет возможным».

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом он сказал в интервью CNN, рассказывая о встрече делегации членов Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским 1 мая.



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«Думаю, президентский визит рассматривается, вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным», – отметил Шифф. По его словам, «это вопрос времени».

Встречу с Зеленским, сказал он, посвятят дальнейшей помощи США Украине в условиях новой фазы войны, в частности, по поставкам дальнобойной артиллерии. Он отметил, что члены делегации передали эту информацию президенту Байдену.

«Мы обстоятельно обсудили дальнейшую фазу войны. Она переходит от этапа, когда украинцы устраивали засады на российские танки ( это были бои ближнего боя) — до боев на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии, и это меняет характер того, что нужно Украине для обороны», — отметил Шифф.

Делегация Конгресса также обсудила с Зеленским гуманитарный кризис, проблемы беженцев, совершение военных преступлений российскими войсками. Члены делегации также преследовали цель передать Зеленскому послание поддержки, отметил конгрессмен.

Накануне Джо Байден назвал Россию агрессором, которому придется ответить за жестокое вторжение в Украину.

Кроме того, американский лидер заявил, что РФ «испытывает отчаяние» из-за провала в Украине, комментируя последние заявления представителей страны-агрессора. Во время обращения 28 апреля Байден подтвердил, что решил пригласить в Конгресс 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в том числе 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

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