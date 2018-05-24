Коалиция США нанесла удары по военным объектам в сирийском Дэйр-эз-Зоре - СМИ

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает SANA.

"Несколько наших военных позиций между городами Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции... Это произошло в момент концентрации террористов ИГ", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters со ссылкой на шиитскую организацию Хезболла, коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км) к западу от реки Евфрат.

При этом представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил агентству, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии.

"У нас нет информации об ударах коалиции во главе с США по целям или силам просирийского режима", - сказал он.

Источник Reuters в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет данных, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных.

Напомним, боевики ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии.