«Третье хорошее событие для Украины». Зеленский сделал заявление по результатам встречи «коалиции желающих» в Лондоне

По словам президента Владимира Зеленского, абсолютно все участники «коалиции желающих» согласиться в том, что на российскую нефть «нужно давить» (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Лондоне заявил, что были согласованы решения, которые «могут сильно помочь» официальному Киеву.

Об этом глава украинского государства заявил 23 октября в своем вечернем обращении.

«Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, и это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России, и в том направлении, в котором есть решение США. Это очень правильный шаг президента Трампа — санкции против двух российских нефтяных компаний», — заявил президент Украины.

По его словам, абсолютно все участники «коалиции желающих» согласить в том, что на российскую нефть «нужно давить».

«Именно так нужно давить и в дальнейшем — на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока что публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее. (…) Именно санкции — одно из самых болезненных для Путина. Лично для него», — подытожил президент Украины.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что на заседании «коалиции желающих», которое состоялось 24 октября в Лондоне, участники согласовали новый план поддержки Украины, содержащий пять ключевых направлений для энергетической и военной помощи.

Инфографика: NV

Стармер также отметил, что коалиция готова усилить давление на российского диктатора Владимира Путина как на поле боя, так и на его военную экономику, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Кроме того, союзники разработали конкретный план действий до конца года, сказал премьер.

В частности, план «коалиции желающих» предусматривает: