Встреча «коалиции желающих» будет организована с соблюдением «максимальной секретности», пишет El Mundo (Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

В Мадриде на следующей неделе состоится закрытая встреча « коалиции желающих », во время которой представители 35 стран обсудят оказание помощи Украине, сообщает испанская газета El Mundo .

Согласно документу, который получила газета, переговоры «коалиции желающих» состоятся во вторник, 4 ноября. Встреча начнется в 09:00 и закончится после 15:30.

El Mundo пишет, что саммит в Испании будет организован с соблюдением «максимальной секретности». Участников предупредили о запрете пользоваться мобильными телефонами и разглашать детали встречи.

Реклама

В первом блоке встречи «коалиция желающих» обсудит, как усилить поддержку Украины и решить ее насущные финансовые потребности, в частности те, что касаются военных и оборонных усилий. Коалиция также поднимет вопрос усиления давления на страну-агрессора Россию.

Издание отмечает, что участники встречи надеются выяснить приоритеты помощи и достичь договоренностей.

Во время второго блока встречи «коалиция желающих» попытается согласовать общий подход к гарантиям безопасности для Украины, уделяя особое внимание правовым, политическим и дипломатическим рамкам.

Кроме того, участники переговоров обсудят возможный вклад «коалиции желающих» в предотвращение будущих агрессивных действий РФ, добавляет El Mundo.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Агентство Bloomberg 21 октября сообщило, что власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны. План, в частности, может предусматривать создание «миротворческого совета» во главе с президентом США Дональдом Трампом и постепенное снятие санкций с России.

Зеленский, комментируя эту информацию, говорил, что это «план по прекращению огня», который еще не готов и который предлагают некоторые европейские союзники Украины.

27 октября украинский президент сказал, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «коалицией желающих». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.

28 октября Зеленский анонсировал, что советники Украины и ЕС в ближайшие дни проведут встречу, чтобы обсудить основные детали плана завершения войны.