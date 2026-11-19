Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что новые катера укрепят оборону Украины в Черном море (Фото: Jonathan Brady/REUTERS)

Великобритания и Норвегия на встрече Коалиции желающих в Берлине объявили о выделении более 100 миллионов долларов на усиление Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщило британское правительство в четверг, 19 ноября.

Две страны совместно инвестируют более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов) в два современных скоростных ударных катера.

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Новые 30-метровые катера, построенные в Великобритании, будут обладать боевыми возможностями фрегатов, говорится в сообщении британского правительства. Катера укрепят способность Украины защищать свое черноморское побережье и охранять жизненно важные торговые пути.

Как уточнил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, проект будет финансироваться поровну Великобританией и Норвегией через Коалицию морских возможностей, которую обе страны совместно возглавляют.

Коалиция была создана в декабре 2023 года и на данный момент объединяет 19 стран (включая страны-лидеры и Украину).

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где проходят встреча Коалиции желающих и переговоры с представителями США при участии европейцев.

Предыдущее заседание Коалиции состоялось 24 августа в Киеве. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем тогда подтвердил предоставление Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow.

19 ноября в Берлине Энди Бернем (который является сопредседателем на заседании Коалиции желающих) объявит о новом пакете помощи для Украины. В этот пакет войдут дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более 1000 км.