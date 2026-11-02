В Польше в ноябре пройдут первые полномасштабные военные учения Коалиции желающих

Учения Коалиции желающих пройдут на полигоне в городе Нова-Демба (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Военные учения Коалиции желающих пройдут в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши с 9 по 22 ноября. После почти двух лет встреч и саммитов Коалиция переходит к практическим действиям.

Об этом написала газета Le Monde в понедельник, 2 ноября.

К участию в учениях планируется привлечь около 2 800 военнослужащих из Франции, Великобритании, Эстонии, Литвы, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции и Бельгии. Участие примут и украинские военные.

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Военные НАТО не будут участвовать в учениях, однако в Североатлантическом альянсе проинформированы о проведении этих маневров.

Первые учения под названием Koalicja (по-польски — «коалиция») призваны продемонстрировать военный потенциал этого альянса, целью которого является формирование сил реагирования, способных после прекращения огня в Украине удержать Россию от возобновления боевых действий.

Издание отметило, что это довольно непростая задача, так как США не входят в Коалицию, а их участие в будущих гарантиях безопасности Украины остается неопределенным.

Коаліція охочих / Инфографика: NV

Кроме того, учения Koalicja должны стать удобным случаем проверить совместимость средств связи между участниками многонациональных сил (MNF-U) — военного крыла Коалиции желающих.

Местом проведения первых учений станет Польша, поскольку именно через ее территорию проходит значительная часть помощи Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине в середине ноября для координации международной помощи Украине. Главными темами заявлены поддержка Украины и укрепление ее ПВО.