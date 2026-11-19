19 ноября президент Украины провел в Берлине встречу в рамках Коалиции желающих с европейскими лидерами (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине в рамках мероприятия Коалиции желающих провел встречу с британским премьером Энди Бернемом, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава украинского государства сообщил 19 ноября в своих социальных сетях.

«Обсудили ключевые вопросы и потребности: противодействие российским шахедам и ракетам, защиту энергетики и инфраструктуры, нашу дипломатию. Важно, чтобы сегодняшняя встреча Коалиции желающих и двусторонние встречи с лидерами были результативными. Поддержки будет больше. Спасибо всем, кто помогает», — написал президент Зеленский.

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19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где состоятся встреча Коалиции желающих и переговоры с представителями США при участии европейцев.

Фото: NV

Позднее стало известно из сообщения британского правительства, что премьер-министр Энди Бернем на заседании Коалиции желающих в Берлине объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов (около $342 млн). В пакет войдут дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более 1000 км, заявили чиновники.

Предыдущее заседание Коалиции состоялось 24 августа в Киеве. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем тогда подтвердил предоставление Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow.