В ходе заседания также обсудят учения по развертыванию западных войск в Украине (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

В ходе заседания Коалиции желающих в Берлине в четверг, 19 ноября, более 30 лидеров государств-участников обсудят планы по развертыванию в Украине многонациональных сил в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в Елисейском дворце, участвующий в подготовке позиций Франции.

Собеседник напомнил о трех составляющих гарантий безопасности, которые готовятся для Украины: поддержка ВСУ как первой линии обороны, развертывание Многонациональных сил для Украины (MNFU) в рамках Коалиции желающих и предоставление надежных юридических и политических гарантий безопасности.

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«Мы всегда говорили, что эта коалиция — коалиция ради мира. А мир будет тем более прочным и долговечным, чем сильнее и безопаснее будет Украина, имея гарантию, что на нее не нападут снова», — отметил источник.

В Берлине главы государств-участников Коалиции желающих также обсудят учения по развертыванию западных войск в Украине, которые проходят в Польше с 9 по 22 ноября.

По информации Елисейского дворца, в учениях принимают участие около 2800 военнослужащих. Из них 1100 — французские. Свои силы предоставили 11 стран. Задействовано примерно 30 самолетов и 500 транспортных средств.

Собеседник добавил, что учения должны продемонстрировать готовность многонациональных сил к развертыванию в кратчайшие сроки.

19 ноября в Берлине состоится новое заседание Коалиции желающих. Его проведут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

В правительстве Германии сообщили, что в центре внимания будут координация текущих дипломатических усилий, гарантии безопасности для Украины после войны и дальнейшая поддержка Украины.