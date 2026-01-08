В МИД России угрожают, что британские и французские миротворцы в Украине станут «законными боевыми целями»

Захарова в очередной раз озвучила угрозы относительно миротворцев в Украине (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

В МИД России заявили, что британские и французские войска в Украине будут рассматриваться как «законные цели для российских атак» на фоне подписания лидерами декларации о размещении на украинской территории своих военных в случае прекращения огня.

Об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ВВС.

6 января в Париже участники Коалиции желающих подписали декларацию о гарантиях безопасности, на что в российском МИДе озвучили угрозы. Захарова утверждает, что размещение на территории Украины военных подразделений, объектов, складов или другой инфраструктуры западных государств Москва будет расценивать как «иностранное вмешательство». Мол, такие действия будут представлять прямую угрозу безопасности не только России, но и других европейских стран.

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Захарова также заявила, что все подобные подразделения и объекты, в случае их появления в Украине, будут рассматриваться Россией как «законные военные цели для вооруженных сил РФ». Она добавила, что такие предупреждения звучат из Москвы не впервые «и сохраняют актуальность».

6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Инфографика: NV

Politico писало, что США не стали подписывать совместную декларацию о гарантиях безопасности, в итоге это сделала только Коалиция желающих.

Как сообщала Европейская правда, из финального текста Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины, которую утвердили на заседании коалиции желающих 6 января, исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.