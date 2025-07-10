Зеленский: «Коалиция желающих» обсудила инвестиции в производство оружия и дополнительное финансирование для ВСУ

Во время встречи лидеров стран и международных организаций, входящих в « коалицию желающих », обсудили увеличение инвестиций в производство вооружения для Украины, в частности дронов-перехватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме в четверг, 10 июля.

«Говорили о финансировании для сил обороны Украины, чтобы наши военные чувствовали уверенность. Говорили о производстве оружия — будет больше инвестиций в производство, в частности, дронов, и это решение», — сообщил глава государства.

По словам Зеленского, участники встречи подробно сосредоточились на финансировании проектов, связанных с беспилотниками, с особым акцентом на дроны-перехватчики и средства для уничтожения вражеских ударных целей.

«Это очевидные приоритеты — все, что нужно для отражения российских ударов и усиливает наши дальнобойные способности», — подчеркнул он.

Кроме того, президент Украины отметил, что поднял вопрос дополнительного денежного обеспечения украинских сил обороны.

«Также я говорил о дополнительном денежном обеспечении для сил обороны Украины. Мы будем работать над этим с партнерами. Пока это направление без деталей», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский в Риме встретился с лидерами Германии, Нидерландов и Италии. Главными темами разговоров стали совместное оборонное производство, восстановление Украины и евроинтеграция.

По итогам встречи 10 июля лидеры «коалиции желающих» договорились о создании штаб-квартиры в Париже, а также заявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.

Группа также согласилась, что пока продолжается российская агрессия, они будут уделять первоочередное внимание тому, чтобы «Украина получила военную и финансовую поддержку, необходимую ей для самозащиты в этой борьбе».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV.

Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия в США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.