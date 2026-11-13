Новая встреча Коалиции желающих, созданной в начале 2025 года для поддержки Украины, состоится в Берлине 19 ноября.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Себастиан Хилле, сообщило Суспільне в пятницу, 13 ноября.

Заседание проведут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

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«В центре внимания будут согласование текущих дипломатических усилий, гарантии безопасности для Украины после войны и дальнейшая поддержка Украины», — уточнил Себастиан Хилле.

В конце октября федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине в середине ноября.

Предыдущее заседание Коалиции состоялось 24 августа в Киеве. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем тогда подтвердил предоставление Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что осенью состоятся совместные полномасштабные военные учения Коалиции желающих.

Міжнародний союз понад 30 країн світу, створений задля розробки та забезпечення гарантій безпеки для України в разі припинення активних бойових дій / Инфографика: NV

Первые военные учения Коалиции желающих начались 9 ноября. Они проходят в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши и продлятся до 22 ноября.