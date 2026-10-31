Мерц объявил о новой встрече Коалиции желающих в ноябре

31 октября, 08:35
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Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине (Фото: REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине (Фото: REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих в Берлине в середине ноября для координации международной помощи Украине.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.

Там подчеркнули, что поддержка Украины и усиление её ПВО стали одними из главных тем во время всех трёх остановок Мерца в рамках азиатского турне.

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По его словам, в середине ноября в Берлине состоится встреча Коалиции желающих, в ходе которой будет координироваться международная помощь Украине. Мерц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину и не собирается сокращать объемы своей помощи.

В ходе турне Фридрих Мерц посетил Сингапур, Японию и Южную Корею, где обсуждал стратегическое партнерство со странами региона.

NV
Инфографика: NV

Предыдущее заседание Коалиции желающих состоялось 24 августа в Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского и иностранных партнеров. В ходе встречи обсуждались дальнейшая военная и энергетическая помощь Украине, усиление противовоздушной обороны и финансовые потребности государства, а президент Франции Эммануэль Макрон предложил усилить противодействие теневому флоту РФ.

Коалиция желающих — это международный союз более чем 30 стран мира, созданный для разработки и обеспечения гарантий безопасности для Украины в случае прекращения активных боевых действий. Соруководителями коалиции являются Великобритания и Франция.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Германия Военная помощь Война России против Украины Фридрих Мерц Коалиция желающих

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